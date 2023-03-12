Творческий вечер Познера в Москве отменен

Он должен был состояться 8 апреля в Москве. Таким образом, мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября прошлого года, отменено. Деньги за билеты вернут до 17 апреля.

В сообщении отмечается, что мероприятие отменили организаторы.

Познер заявил, что сегодня в России очень сложно публично не соглашаться с тем, что происходит на Украине, потому что это опасно. По его мнению, общество в России стало репрессивным.

