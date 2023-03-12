Творческий вечер Познера в Москве отменен
Творческий вечер российского телеведущего и журналиста Владимира Познера отменен, сообщается на сайте Московского международного дома музыки.
Он должен был состояться 8 апреля в Москве. Таким образом, мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября прошлого года, отменено. Деньги за билеты вернут до 17 апреля.
В сообщении отмечается, что мероприятие отменили организаторы.
Познер заявил, что сегодня в России очень сложно публично не соглашаться с тем, что происходит на Украине, потому что это опасно. По его мнению, общество в России стало репрессивным.
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