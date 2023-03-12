Творческий вечер Познера в Москве отменен

Творческий вечер российского телеведущего и журналиста Владимира Познера отменен, сообщается на сайте Московского международного дома музыки.

Познер опроверг информацию о своей госпитализации

Он должен был состояться 8 апреля в Москве. Таким образом, мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября прошлого года, отменено. Деньги за билеты вернут до 17 апреля.

В сообщении отмечается, что мероприятие отменили организаторы.

Познер заявил, что сегодня в России очень сложно публично не соглашаться с тем, что происходит на Украине, потому что это опасно. По его мнению, общество в России стало репрессивным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыТелеведущийВладимир Познер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры