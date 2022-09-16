Познер опроверг информацию о своей госпитализации

По его словам, информация в СМИ о том, что он якобы попал в больницу, является «абсолютным враньём».

«Это все абсолютное враньё, какое-то непонятное. Я не знаю, откуда пошел этот слух, но он не соответствует действительности. Спасибо за волнение», - сказал телеведущий.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у 88-летнего Познера выявили коронавирус и его экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы.

