Познер опроверг информацию о своей госпитализации

Телеведущий Владимир Познер опроверг слухи о своей госпитализации с COVID-19, сообщает ТАСС.

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По его словам, информация в СМИ о том, что он якобы попал в больницу, является «абсолютным враньём».

«Это все абсолютное враньё, какое-то непонятное. Я не знаю, откуда пошел этот слух, но он не соответствует действительности. Спасибо за волнение», - сказал телеведущий.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у 88-летнего Познера выявили коронавирус и его экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусОпровержениеФейкГоспитализацияВладимир Познер
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