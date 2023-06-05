«Творческий эксперимент»: Вирусолог оценил данные о неправильном лечении от COVID-19
Во времена пандемии врачи экспериментировали над пациентами, так как не знали, что еще можно сделать, сказал вирусолог Петр Чумаков в эфире НСН.
Вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с НСН заявил, что страны с развитой медициной экспериментировали над людьми при лечении ковида.
Национальный институт здравоохранения в Чикаго сообщил, что 59% людей, у которых болезнь зафиксировали как COVID-19, была вызвана респираторными заболеваниями, отличными от COVID-19 (43% бактериальной пневмонии, 16% непатогенных причин дыхательной недостаточности). Но так как людей лечили по стандартам коронавирусной терапии (нередко очень жестким и безжалостным), а процент ложноположительных тестов был довольно высок, многие пациенты оказались обречены из-за неправильного диагноза, пишет «Московский комсомолец». Чумаков, однако, считает приведенные данные завышенными.
«Страна с развитой медициной старается как-то экспериментировать, особенно в ситуациях, когда пандемия или еще что-то. В какой-то стране придумывали свое и применяли. Если это оказывалось эффективно, то это распространялось в другие страны. Конечно, это эксперимент. А как иначе? Нет ничего страшного в эксперименте, даже если это эксперимент на людях. Никто не использовал какие-то токсические методы и препараты, ничего такого не было. Использовали то, что есть, но применяли творчески. Тут ничего такого нет», - считает собеседник НСН.
По его словам, люди могли пострадать от излишней терапии, которую назначали при коронавирусе.
«Проценты надо проверять. Мне кажется, несколько преувеличен процент ложных диагнозов. Скорее всего, большая часть этих ложно диагностированных случаев все-таки были вирусными инфекциями, а не бактериальными. Терапия, которая применялась против ковида, была адекватна для других вирусных заболеваний. Может, что-то делалось лишнее, так как против ковида еще использовались другие специфические методы лечения, однако общие противовирусные мероприятия все же проводились, так что не думаю, что кто-то сильно пострадал. Другое дело, если была бактериальная инфекция. Если кто-то пострадал, то, скорее всего, из-за того, что им не давали антибиотики, но все равно таких было не очень много. Думаю, драматизировать не стоит», - заключил Чумаков.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что экономический ущерб для России от пандемии COVID-19 в 2022 году составил порядка 1,6 трлн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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