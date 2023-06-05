«Творческий эксперимент»: Вирусолог оценил данные о неправильном лечении от COVID-19

Национальный институт здравоохранения в Чикаго сообщил, что 59% людей, у которых болезнь зафиксировали как COVID-19, была вызвана респираторными заболеваниями, отличными от COVID-19 (43% бактериальной пневмонии, 16% непатогенных причин дыхательной недостаточности). Но так как людей лечили по стандартам коронавирусной терапии (нередко очень жестким и безжалостным), а процент ложноположительных тестов был довольно высок, многие пациенты оказались обречены из-за неправильного диагноза, пишет «Московский комсомолец». Чумаков, однако, считает приведенные данные завышенными.

«Страна с развитой медициной старается как-то экспериментировать, особенно в ситуациях, когда пандемия или еще что-то. В какой-то стране придумывали свое и применяли. Если это оказывалось эффективно, то это распространялось в другие страны. Конечно, это эксперимент. А как иначе? Нет ничего страшного в эксперименте, даже если это эксперимент на людях. Никто не использовал какие-то токсические методы и препараты, ничего такого не было. Использовали то, что есть, но применяли творчески. Тут ничего такого нет», - считает собеседник НСН.