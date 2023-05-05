Помощь больным с коронавирусом в России продолжит оказываться в полном объеме

В России помощь больным коронавирусной инфекцией продолжат оказывать в полном объеме, несмотря на заявление ВОЗ о завершении пандемии COVID-19. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Инфекционист заявил об угрозе роста заболеваемости COVID-19 после майских праздников

По его словам, циркуляция вируса в стране пока продолжается.

Кузнецов напомнил про актуальность ревакцинации, особенно среди групп риска, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.

Ранее в ВОЗ отменили статус глобальной пандемии COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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