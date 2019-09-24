Тверские власти в 2019 году потратили в три раза больше на теплоэнергетику

Областная программа модернизации объектов теплоэнергетики направлена на снижение износа и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры. На 2019 год в план включено порядка 36 позиций. На данный момент, 24 объекта уже отремонтированы – например, обновлено 6,5 км тепловых сетей, проведены капитальные ремонты котельных и оборудования в девяти населенных пунктах.

В региональном центре реконструкции подвергся теплоисточник ООО «Тверская генерация», а также более 3,5 км магистральных и свыше 11,5 км распределительных тепловых сетей. Было отремонтировано шесть котельных, и на 80% завершены работы в котельной «ТКСМ-2».

Также в Тверской области к началу отопительного сезона создан нормативный запас топлива и обеспечен областной резерв материально-технических ресурсов.

Ожидается, что до 1 октября во всех муниципалитетах региона начнется отопительный сезон. Уже завершена подготовка к осенне-зимнему периоду областных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта - идет запуск тепла.

Ранее НСН сообщала, что на площадке VI Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера» в Твери обсудили роль журналистики в духовно-нравственном просвещении граждан.



