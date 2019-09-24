Тверские власти в 2019 году потратили в три раза больше на теплоэнергетику
В текущем году на приведение в порядок объектов теплоэнергетики тверской областной бюджет выделил в три раза больше субсидий муниципалитетам, чем в 2018 году - более 590 млн рублей. Об этом рассказал Губернатор региона Игорь Руденя в ходе заседания областного Правительства 24 сентября.
«Наша задача – постоянно повышать уровень подготовки к отопительному сезону. Большая роль в этом принадлежит руководителям муниципалитетов, которые должны лично проверять информацию о готовности объектов ЖКХ», - отметил глава Тверской области.
Областная программа модернизации объектов теплоэнергетики направлена на снижение износа и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры. На 2019 год в план включено порядка 36 позиций. На данный момент, 24 объекта уже отремонтированы – например, обновлено 6,5 км тепловых сетей, проведены капитальные ремонты котельных и оборудования в девяти населенных пунктах.
В региональном центре реконструкции подвергся теплоисточник ООО «Тверская генерация», а также более 3,5 км магистральных и свыше 11,5 км распределительных тепловых сетей. Было отремонтировано шесть котельных, и на 80% завершены работы в котельной «ТКСМ-2».
Также в Тверской области к началу отопительного сезона создан нормативный запас топлива и обеспечен областной резерв материально-технических ресурсов.
Ожидается, что до 1 октября во всех муниципалитетах региона начнется отопительный сезон. Уже завершена подготовка к осенне-зимнему периоду областных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта - идет запуск тепла.
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