В Твери обсудили роль журналистики в просвещении граждан

23 августа на площадке VI Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера» обсудили роль журналистики в духовно-нравственном просвещении граждан.

В беседе участвовал представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, представители духовенства, журналисты ведущих российских и тверских телеканалов.

Игорь Руденя отметил, что фестиваль «Человек и вера» поднимает тему духовно-нравственного воспитания – актуальную не только для СМИ, но и для власти.

«Сегодня важно проводить такие конкурсы, поддерживать информационные продукты, талантливых людей, знаковые проекты. По предложению Президента Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России, он будет посвящен 75-летию Победы. Хочу предложить компании ВГТРК реализовать такой проект – провести телемарафон всех подразделений компании, посвященный Великой Победе», – заявил он.

В свою очередь Игорь Щеголев подчеркнул, что в Твери сложилась хорошая традиция проведения мероприятий социальной направленности, среди них – фестиваль «Территория хороших новостей».

«Темы двух фестивалей – «Человек и вера» и «Территория хороших новостей» – замечательно сочетаются друг с другом. Как правило, там, где речь идет о человеке и вере, всегда есть место для хороших, позитивных, душевных новостей. Соединение двух традиций – это очень позитивное начинание», – добавил полпред.

Участники дискуссии также поднимали вопросы демографии, поддержки многодетных родителей и популяризации института семьи, духовных ценностей, человека труда, восстановления святынь и другие темы.

VI Всероссийский фестиваль «Человек и вера» стартовал в Твери 21 августа. В нем принимают участие более 110 телерадиокомпаний из 42 регионов России – Санкт-Петербурга, Астрахани, Ярославля, Пскова, Белгорода, Казани, Ставрополя и других городов.

