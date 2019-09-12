Наш народ одичал! Протоирей об окроплении Твери святой водой

«Священнослужители решились на это и мы видим какой отзыв это получило. Вышел целый информационный повод. Мы [россияне] советские люди и с такими вещами не сталкивались. Наш народ сильно одичал за последние 100 лет. Уверен, что это было сделано не ради пиара. И вообще, что такое пиар? Допустим, есть очень хорошая социальная идея, и сделают ее достоянием миллионов, то это можно назвать пиаром. Но если она войдет в сознание людей и сердца, то это уже не Public relations, а эффективная миссионерская работа. Главное же результат!», - сказал протоирей.

При этом, собеседник НСН поясняет, что именно такими яркими способами можно донести до людей важность проблемы пьянства.

«Излечение от алкоголизма зависит от людей и состояния их веры. Через священное писание нам сказали: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Если мы веруем и просим Господа, то он нас слышит. Чем меньше скепсиса и больше веры, тем быстрее произойдет излечение. Здесь [в поступке тверских священнослужителей] зависит не от того чтобы это [излечение] происходило автоматически, а чтобы люди сами глубоко поняли [смысл проблемы]. Есть такие дорогие всем вещи, как семья, труд, государство, народ. То, что построено за тысячу лет существования России, сейчас практически все приходит в негодность из-за этого недуга. Тем самым происходит массовое убийство. Если довести это до людского сознания, то больше будет людей, которые будут сочувствовать этому. Кроме закоренелых алкоголиков, им трудно это уже понять», - заключил протоиерей Дмитрий Смирнов.

Ранее в эфире НСН президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что ни в России, ни в мире нет методик для полного излечения от алкоголизма.

