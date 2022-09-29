Тува заявила о завершении частичной мобилизации

Власти Тувы объявили о завершении частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Владислава Ховалыга, передает ТАСС.

Там отметили, что квоты выполнены, под призыв попали 700 человек.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что военкоматы все еще могут присылать жителям республики повестки, чтобы уточнить и сверить данные.

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Ранее о завершении мобилизации сообщили власти Крыма, Брянской области и Адыгеи. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе сократили план мобилизации. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что завершить призыв планируется 29 сентября.

Частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу утверждал, что в ее рамках из всех регионов страны призвано будет 300 тысяч человек из запаса.

Повестку должны вручить лично в руки. За неявку в военкомат по повестке грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей.

Россиянам, которые состоят на воинском учете, не требуется разрешение военкоматов для выезда с места жительства. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МобилизацияТува
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