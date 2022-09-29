Тува заявила о завершении частичной мобилизации

Ранее о завершении мобилизации сообщили власти Крыма, Брянской области и Адыгеи. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе сократили план мобилизации. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что завершить призыв планируется 29 сентября.



Частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу утверждал, что в ее рамках из всех регионов страны призвано будет 300 тысяч человек из запаса.

Повестку должны вручить лично в руки. За неявку в военкомат по повестке грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей.

Россиянам, которые состоят на воинском учете, не требуется разрешение военкоматов для выезда с места жительства. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

