Володин: Запрет выезда состоящих на учете не применяется при частичной мобилизации

Ранее политик опубликовал в Telegram пост, в котором указал, что по закону «гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов». До этого в Минобороны заявляли, что ограничений на передвижение во время частичной мобилизации не предусматривается.

«После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», — написал Володин.

