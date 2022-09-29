Володин: Запрет выезда состоящих на учете не применяется при частичной мобилизации

Россиянам, которые состоят на воинском учете, не требуется разрешение военкоматов для выезда с места жительства. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин: Состоящим на воинском учете запрещен выезд с места жительства без разрешения военкоматов

Ранее политик опубликовал в Telegram пост, в котором указал, что по закону «гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов». До этого в Минобороны заявляли, что ограничений на передвижение во время частичной мобилизации не предусматривается.

«После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», — написал Володин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФМобилизацияВячеслав Володин
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