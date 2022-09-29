Депутат Драпеко предложила Тимати отправиться на фронт добровольцем
Елена Драпеко отметила, что артисты являются гражданами РФ, они имеют право и обязанность служить стране.
Артисты могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, если попадают под все необходимые критерии, желающие уже есть, заявила заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации, сообщает портал Объясняем.рф. Драпеко удивилась, почему этот вопрос вообще возник у граждан.
«Я знаю артистов, которые готовы идти и на фронт. Тимати объявил вот, что если призовут, пойдет, не знаю, есть ли у него военно-учетная специальность, если нет – у него есть шанс пойти добровольцем. Я бы не хотела, чтобы он отправился на фронт, он замечательный, талантливый человек, вполне может быть полезен в качестве актера, поднимать боевой дух. Но лишить его этого права мы не можем. Не надо делать из артистов изгоев общества. Артисты у нас выступают на фронте сейчас, в госпиталях, я там встретила Чернова, Стеклова, встретила Катю Лель, в военном самолете мы летели вместе, Денис Майданов, Дмитрий Певцов», - рассказала Драпеко.
По ее словам, артисты уже сейчас помогают на передовой, поднимая боевой дух товарищей своими выступлениями, но имеют право и обязанность служить стране в рамках частичной мобилизации.
«Артисты – это такие же граждане РФ, как остальные, мобилизованы они могут в том случае, если у них военно-учетная специальность, которая сегодня нужна, если они проходили службу в армию, и если у них есть боевой опыт. Конституция у нас единая для всех, там есть прав, есть обязанности граждан. Артисты, водители, родители, учителя, врачи подчиняются единому документу, Конституции, мы за него голосовали», - отметила она.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отказалась обсуждать данную тему с «Радиоточкой НСН» и посоветовала обратиться в Минкультуры.
Ранее рэпер Тимати заявил, что готов к мобилизации в случае получения повестки. Об этом он написал в одной из своих соцсетей. По словам Тимати, он находится дома в Москве и никуда не собирается уезжать. Как считает рэпер, «долг Родине отдать придётся рано или поздно всем».
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