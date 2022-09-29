Депутат Драпеко предложила Тимати отправиться на фронт добровольцем

Артисты могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, если попадают под все необходимые критерии, желающие уже есть, заявила заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации, сообщает портал Объясняем.рф. Драпеко удивилась, почему этот вопрос вообще возник у граждан.

«Я знаю артистов, которые готовы идти и на фронт. Тимати объявил вот, что если призовут, пойдет, не знаю, есть ли у него военно-учетная специальность, если нет – у него есть шанс пойти добровольцем. Я бы не хотела, чтобы он отправился на фронт, он замечательный, талантливый человек, вполне может быть полезен в качестве актера, поднимать боевой дух. Но лишить его этого права мы не можем. Не надо делать из артистов изгоев общества. Артисты у нас выступают на фронте сейчас, в госпиталях, я там встретила Чернова, Стеклова, встретила Катю Лель, в военном самолете мы летели вместе, Денис Майданов, Дмитрий Певцов», - рассказала Драпеко.