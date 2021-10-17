Тува ужесточает противоэпидемические ограничения из-за COVID-19
В Туве власти вводят QR-коды для доступа на объекты культуры, спорта, общепита, в торговые центры и гостиницы на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Ограничения начнут действовать с 1 ноября 2021 года, сообщается на странице регионального главка Роспотребнадзора в социальной сети «ВКонтакте».
«С 1 ноября по предложению главного государственного санитарного врача на территории республики будет внедрена обязательная система допуска людей по QR-кодам на объекты культуры, спорта, общественного питания, торговые центры, гостиницы и т.д. При этом в связи с высоким риском заражения массовые мероприятия, включая семейные торжества, по-прежнему, в республике запрещены», - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор приводит данные о росте заболеваемости среди детей на 16 октября: 236 случаев инфицирования, в том числе 85 - среди детей до 17 лет. Из общего числа заболевших дети составляют 36%.
В Роспотребнадзоре напомнили, что внедрение системы QR-кодов по указу главы республики для допуска на объекты с 10 июля не было исполнено.
В России может быть объявлен карантин, не исключил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
«Цифры очень тревожные. Вполне вероятно, что при дальнейшем росте заболеваемости и смертности меры карантина примут. Никто этого не хочет, но придется», — сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru