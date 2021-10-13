Крым не исключил введение QR-кодов

Власти Крыма могут ввести дополнительные антиковидные меры. Об этом сообщила вице-премьер республики, министр труда и соцзащиты Елена Романовская. Она уточнила, что рассматриваются такие меры как введение QR-кодов и дистанционного обучения в школах. Вместе с тем она сообщила, что локдаун объявлять власти не собираются.

По словам Романовской, максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируются с 3 октября. Тогда впервые был выявлен 421 случай COVID-19. Во вторник в регионе был выявлен 531 случай, 13 октября - 544.

Вице-премьер Крыма отметила, что дополнительные ограничения будут вводиться, если показатели не стабилизируются.