Крым не исключил введение QR-кодов
Власти Крыма могут ввести дополнительные антиковидные меры. Об этом сообщила вице-премьер республики, министр труда и соцзащиты Елена Романовская. Она уточнила, что рассматриваются такие меры как введение QR-кодов и дистанционного обучения в школах. Вместе с тем она сообщила, что локдаун объявлять власти не собираются.
По словам Романовской, максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируются с 3 октября. Тогда впервые был выявлен 421 случай COVID-19. Во вторник в регионе был выявлен 531 случай, 13 октября - 544.
Вице-премьер Крыма отметила, что дополнительные ограничения будут вводиться, если показатели не стабилизируются.
Антиковидные меры на полуострове уже ужесточили с 11 октября. В том числе 50% сотрудников госучреждений и пожилых работников перевели на дистанционный режим. На предприятиях сферы туризма и услуг, где уровень вакцинации менее 80%, работников допускают к клиентам только после ПЦР-тестирования.
Во вторник, 12 октября в России установлен новый антирекорд по числу смертей от коронавируса. Так, за сутки от последствий заболевания умерли 973 человека, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. О введении QR-кодов уже сообщили как минимум 16 регионов.
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