Турция отказалась от закупки российской вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

По словам министра, российский препарат «Спутник V» не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP), в связи с чем вакцина «вышла за пределы интересов» турецкого ведомства.

Ранее НСН писала, что лаборатории Минздрава Турции планируют приступить к токсикологическим исследованиям российской вакцины «Спутник V».

Кроме того, СМИ сообщали, что 11 декабря в Турции стартует вакцинация от коронавирусной инфекции. Граждан будут прививать китайским препаратом Sinovac. Как рассказали в турецком Минздраве, в декабре республика получит до 20 млн доз вакцины. Первыми пройдут вакцинацию врачи, медсёстры и другие медработники.

