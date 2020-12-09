Турция отказалась от закупки российской вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

По словам министра, российский препарат «Спутник V» не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP), в связи с чем вакцина «вышла за пределы интересов» турецкого ведомства.

Ранее НСН писала, что лаборатории Минздрава Турции планируют приступить к токсикологическим исследованиям российской вакцины «Спутник V».

Кроме того, СМИ сообщали, что 11 декабря в Турции стартует вакцинация от коронавирусной инфекции. Граждан будут прививать китайским препаратом Sinovac. Как рассказали в турецком Минздраве, в декабре республика получит до 20 млн доз вакцины. Первыми пройдут вакцинацию врачи, медсёстры и другие медработники.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ТурцияВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры