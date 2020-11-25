Турция приступит к токсикологическому исследованию российской вакцины от COVID-19
Лаборатории министерства здравоохранения Турции планируют начать токсикологические исследования российской вакцины от COVID-19. Об этом заявил журналистам глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
По словам министра, специалисты в скором времени начнут исследования российского препарата. Кроме того, Коджа отметил, что ведомство продолжает поддерживать контакты с коллегами из России.
Российский Минздрав зарегистрировал первую в стране и мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. В данный момент вакцина проходит стадию пострегистрационных исследований.
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