Турция приступит к токсикологическому исследованию российской вакцины от COVID-19

Лаборатории министерства здравоохранения Турции планируют начать токсикологические исследования российской вакцины от COVID-19. Об этом заявил журналистам глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

По словам министра, специалисты в скором времени начнут исследования российского препарата. Кроме того, Коджа отметил, что ведомство продолжает поддерживать контакты с коллегами из России.

Российский Минздрав зарегистрировал первую в стране и мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. В данный момент вакцина проходит стадию пострегистрационных исследований.

