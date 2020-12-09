Турция опровергла отказ от российской вакцины от COVID-19

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа опроверг отказ турецкой стороны от закупки российской вакцины «Спутник V».

Ранее в среду телеканал Haberturk сообщил, что, по словам министра, российский препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике и вышел за пределы интересов Турции.

Как заявил глава турецкого Минздрава, российская вакцина должна пройти токсикологические исследования, работу над которыми начали турецкие специалисты.

«Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», — добавил министр.

НСН писала ранее, что лаборатории Минздрава Турции планируют приступить к токсикологическим исследованиям российской вакцины «Спутник V».

«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Ряд государств уже заявили о заинтересованности российской вакциной.

