Туристы рассказали о переплатах в путешествиях
Туристы рассказали о том, за что им пришлось переплачивать в путешествиях. Данные были собраны на основе опроса 17 тысяч пользователей сервиса Aviasales.
На первом месте оказались дорогие авиабилеты, которые половине опрошенных из-за опоздания в аэропорт или на стыковочный рейс пришлось приобретать на следующие рейсы.
Авиапассажиры посчитали неоправданно завышенной стоимость еды и напитков в аэропорту, в том числе в установленных автоматах. Эта претензия заняла второе место.
Еще 17 процентов пользователей пожаловались на существенные расходы на транспорт, в первую, на такси за границей.
Переплачивать за жилье пришлось, по их мнению, девяти процентам туристов. «Прочие траты» отметили три процента опрошенных. Среди них «компенсация» в 800 евро российской туристки местному жителю, чтобы тот прекратил следовать за ней и фотографировать. Другой россиянин вместо того, чтобы оплатить подключение к Интернету по ошибке перевел средства на счет неизвестного благотворительного фонда, сообщает РИА Новости.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире НСН прокомментировала сообщения о возможном срыве авиарейсов в новогодний период.
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