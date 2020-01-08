Туристы рассказали о переплатах в путешествиях

Туристы рассказали о том, за что им пришлось переплачивать в путешествиях. Данные были собраны на основе опроса 17 тысяч пользователей сервиса Aviasales.

На первом месте оказались дорогие авиабилеты, которые половине опрошенных из-за опоздания в аэропорт или на стыковочный рейс пришлось приобретать на следующие рейсы.

Авиапассажиры посчитали неоправданно завышенной стоимость еды и напитков в аэропорту, в том числе в установленных автоматах. Эта претензия заняла второе место.