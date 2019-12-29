Названо число городов, которые посетили российские туристы за год

В трех или четырех российских городах побывал каждый пятый россиянин (21 процент опрошенных). Около 14 процентов респондентов совершили поездки в пять-семь городов страны. Более чем в восьми городах побывали шесть процентов опрошенных. Два процента респондентов посетили 11-15 городов, четыре процента участников исследования - свыше 15.

Однако четверть опрошенных пользователей в течение года не покидала родные места, отмечает РИА Новости.

В пятерке наиболее популярных российских городов по количеству забронированных в них отелей стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Севастополь, Ялта.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире НСН прокомментировала сообщения о возможном срыве авиарейсов в новогодний период.

