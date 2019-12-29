Названо число городов, которые посетили российские туристы за год
Большинство туристов, прошедших опрос сервис путешествий, в 2019 году побывали в одном-двух городах страны, подвел итоги исследования Ostrovok.ru.
В опросе приняли участие более 5000 пользователей социальных сетей. Они отвечали на вопрос о количестве городов России, которые посетили в 2019 году.
«Один или два» — ответили 28 процентов респондентов.
В трех или четырех российских городах побывал каждый пятый россиянин (21 процент опрошенных). Около 14 процентов респондентов совершили поездки в пять-семь городов страны. Более чем в восьми городах побывали шесть процентов опрошенных. Два процента респондентов посетили 11-15 городов, четыре процента участников исследования - свыше 15.
Однако четверть опрошенных пользователей в течение года не покидала родные места, отмечает РИА Новости.
В пятерке наиболее популярных российских городов по количеству забронированных в них отелей стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Севастополь, Ялта.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире НСН прокомментировала сообщения о возможном срыве авиарейсов в новогодний период.
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