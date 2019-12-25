В АТОР не ждут срыва новогодних авиарейсов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новая эпоха туристической отрасли: Что ждёт российский туризм в 2020 году?» В рамках своего выступления эксперт рассказала об основных тенденциях на туристическом рынке и его перспективах в следующем году, а также поделилась прогнозом относительно цен и ассортимента предложений туров в 2020 году.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире НСН также прокомментировала сообщения о возможном срыве авиарейсов в новогодний период. На днях с таким заявлением выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ): там рассказали, что 27-30 самолетов не могут получить сертификаты для допуска к полетам.

«Мы не компетентны проверять сертификаты, ничего не могу сказать на эту тему. Пока на данный момент мы не видим ни одного тревожного звоночка, который мог бы сказать о срыве полетных программ на новогодние каникулы. Большая часть (мест на рейсах – Ред.) продана в штатном режиме», - сказала директор АТОР.

По словам Майи Ломидзе, общее количество планирующих выехать на этот Новый год и в Россию, и за рубеж увеличилось на 15%. Основной прирост произошел за счет российских курортов. В АТОР полагают, что увеличение спроса достигнуто только благодаря использованию специальных цен и акций.

