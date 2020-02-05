Тюменский центр полностью готов к приему россиян из Китая на карантин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Тюмень, куда из Китая, охваченного эпидемией нового коронавируса, бортами ВКС России доставят граждан России.
Министр вместе с главой Тюменской области Александром Моором посетил реабилитационный центр, в котором разместят на карантин 144 человека из Ухани. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.
По словам Мурашко, центр обеспечен необходимым оборудованием, препаратами и квалифицированным медперсоналом, который будет вести круглосуточное дежурство, передает Ura.ru.
В районе размещения эвакуированных из Китая россиян для обеспечения ограничительных мероприятий задействованы сотрудники Росгвардии, сообщил главный государственный санитарный врач ведомства, полковник медицинской службы Владимир Рыбин.
Власти РФ уверяют, что эвакуированные из Китая россияне не больны коронавирусом. Однако ближайшие две недели им придётся провести под жёстким карантином. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее в беседе с НСН объяснял, что человека с диагнозом «коронавирус» не могли бы транспортировать обычным рейсом.
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