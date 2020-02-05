Тюменский центр полностью готов к приему россиян из Китая на карантин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Тюмень, куда из Китая, охваченного эпидемией нового коронавируса, бортами ВКС России доставят граждан России.

Министр вместе с главой Тюменской области Александром Моором посетил реабилитационный центр, в котором разместят на карантин 144 человека из Ухани. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.

По словам Мурашко, центр обеспечен необходимым оборудованием, препаратами и квалифицированным медперсоналом, который будет вести круглосуточное дежурство, передает Ura.ru.