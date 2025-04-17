Наиболее эффективные способы борьбы с борщевиком — регулярное скашивание и мощные гербициды, что же касается щадящих биопестицидов, они хороши для профилактики, но не для борьбы с растением. Об этом НСН заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

В России разрабатывается биопестицид на натуральных основах грибов против борщевика Сосновского. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Ожидается, что уже в 2025 году получится победить ядовитое растение. По словам Туманова, сейчас в России уже хватает средств для борьбы с борщевиком.