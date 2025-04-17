«Садоводы России»: Биопестициды на основе грибов не помогут извести борщевик
Хуже всего ситуация с борщевиком в Центральной России, где с ним борются непрофессионально, для отвода глаз, сказал НСН Андрей Туманов.
Наиболее эффективные способы борьбы с борщевиком — регулярное скашивание и мощные гербициды, что же касается щадящих биопестицидов, они хороши для профилактики, но не для борьбы с растением. Об этом НСН заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
В России разрабатывается биопестицид на натуральных основах грибов против борщевика Сосновского. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Ожидается, что уже в 2025 году получится победить ядовитое растение. По словам Туманова, сейчас в России уже хватает средств для борьбы с борщевиком.
«Сегодня в России уже есть достаточно средств, чтобы разделаться с таким агрессивным растением, как борщевик. Просто у нас с ним ведется скорее имитация борьбы. В частности, помогает постоянное скашивание (примерно раз в одну-две недели). Показательный пример в этом плане — старое Калужское шоссе, где раньше были заросли борщевика, но благодаря скашиванию трактором его удалось извести. Получился красивый газон, никакого кустарника и борщевика. Борщевик — это сорняк брошенных территорий, за которыми никто не ухаживает. Однако надо понимать, что скашивание должно быть именно регулярным. Почему? Потому что борщевик чаще всего живет в двухлетней фазе: год растет розетка, на второй год он выбрасывает стрелку. Если он нормально осеменится, он отмирает. Если его скашивать один-два раза в год, он восстановит розетку, но превратится в многолетнее растение, что еще хуже, поскольку он не умрет, пока не завязал и не отдал семена. Если же косить постоянно, он отомрет без постоянного фотосинтеза», — сказал Туманов.
Кроме того, отметил собеседник НСН, существует эффективные гербициды, новая же разработка — более щадящая, она хороша не для борьбы, а для профилактики.
«Есть еще одно средство — эффективные гербициды. Понятно, что чем мощнее растение, тем яд, который попадает в зеленую часть, проникает в клеточный сок, разносится по всему растению и отравляет его, тяжелее действует. Но со второй или третьей попытки борщевик удастся уничтожить. Кроме того, есть любительское средство — если растений совсем немного, можно зонтик после цветения завязать в старые женские колготки или в марлю. Когда семена созреют, растение погибнет, а семена потом нужно будет сжечь в печке. Разработка, которую сейчас создают в России, — попытка дать требуемое: на рынке есть потребность в гербициде биологического типа, который наносит минимальный ущерб окружающей среде. Однако щадящие средства используются для профилактики, но никак не для борьбы», — добавил эксперт.
В заключение Туманов указал на то, что сильнее всего борщевик распространен в регионах Центральной России, поскольку борьба с ним ведется непрофессионально.
«Наиболее сложная ситуация сейчас в Псковской, Тверской, Московской, Владимирской, Костромской областях, то есть там, где с борщевиком на деле практически никак не борются. Допускаю, что в некоторых регионах его даже специально подсевают, чтобы выкачивать деньги на борьбу с ним. Сказывается и непрофессиональная борьба: один раз обработали борщевик — и забыли о нем. Но так просто истребить его не получится. Повторюсь, проблема в том, что нет системной работы по борьбе с борщевиком», — подытожил он.
Ранее зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов потребовал штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком на государственных землях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Rutube опроверг сообщения о блокировке на территории Узбекистана
- Блогер Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим
- Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана» в России
- Россиянам объяснили, как избежать переедания на Пасху
- Песня «Сигма Бой» стала хитом в Польше
- Дмитриев: Многие страны и структуры пытаются сорвать переговоры РФ и США
- Роднина назвала успехом для России выступление фигуристов за другие страны
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 165 военнослужащих и два танка
- СМИ: Забайкальский депутат четвертый год работает из Украины
- Шадаев: Минцифры создало систему проверки резюме на враньё
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru