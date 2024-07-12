Депутат Леонов призвал штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком

В России могут появиться законы, позволяющие штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком на государственных землях, соавтором законопроекта выступил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает «Парламентская газета».

По его словам, россияне стали все чаще жаловаться на неубранный борщевик, сок которого опасен для кожи человека.

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Сегодня штраф до пяти тысяч рублей может грозить дачникам за борщевик на участке и за его пределами. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России», один из авторов законопроекта о борьбе с растением Алексей Говырин.

Как напомнил депутат, борьбу с борщевиком должны контролировать местные власти. После уведомления собственника они могут уничтожить растение самостоятельно, если владелец проигнорировал просьбу об устранении. При этом в сложных ситуациях, когда владелец участка не выходит на связь и не борется с вредным растением, земля может быть признана бесхозной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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