Депутат Леонов призвал штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком

В России могут появиться законы, позволяющие штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком на государственных землях, соавтором законопроекта выступил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает «Парламентская газета».

По его словам, россияне стали все чаще жаловаться на неубранный борщевик, сок которого опасен для кожи человека.