Депутат Говырин предупредил дачников о штрафах за борщевик на участке

«За борщевик на участке, причем даже за забором, садоводу грозит штраф до пяти тысяч рублей. От ответственности не освобождаются также и владельцы коммерческой недвижимости», — отметил парламентарий, указав, что штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до миллиона.

Как напомнил депутат, борьбу с борщевиком должны контролировать местные власти. После уведомления собственника они могут уничтожить растение самостоятельно, если владелец проигнорировал просьбу об устранении.

«После этого местные власти выставят собственнику счет, который он обязуется выплатить в течение двух месяцев. А если нет — суд, взыскание средств», — подчеркнул Говырин.

При этом в сложных ситуациях, когда владелец участка не выходит на связь и не борется с вредным растением, земля может быть признана бесхозной.

Кроме того, Говырин напомнил, что в феврале Госдума приняла в первом чтении документ, который обязывает дачников бороться с борщевиком самостоятельно. Законопроект предлагает увеличить штрафы за невыполнение мер по защите территорий от инвазивных растений с 20 до 50 тысяч рублей для граждан, с 400 до 700 тысяч — для юрлиц.

