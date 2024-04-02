Депутат Говырин предупредил дачников о штрафах за борщевик на участке
Штраф до пяти тысяч рублей может грозить дачникам за борщевик на участке и за его пределами. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России», один из авторов законопроекта о борьбе с растением Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
«За борщевик на участке, причем даже за забором, садоводу грозит штраф до пяти тысяч рублей. От ответственности не освобождаются также и владельцы коммерческой недвижимости», — отметил парламентарий, указав, что штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до миллиона.
Как напомнил депутат, борьбу с борщевиком должны контролировать местные власти. После уведомления собственника они могут уничтожить растение самостоятельно, если владелец проигнорировал просьбу об устранении.
«После этого местные власти выставят собственнику счет, который он обязуется выплатить в течение двух месяцев. А если нет — суд, взыскание средств», — подчеркнул Говырин.
При этом в сложных ситуациях, когда владелец участка не выходит на связь и не борется с вредным растением, земля может быть признана бесхозной.
Кроме того, Говырин напомнил, что в феврале Госдума приняла в первом чтении документ, который обязывает дачников бороться с борщевиком самостоятельно. Законопроект предлагает увеличить штрафы за невыполнение мер по защите территорий от инвазивных растений с 20 до 50 тысяч рублей для граждан, с 400 до 700 тысяч — для юрлиц.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске
- ФСБ пресекла ввоз с Украины 27 самодельных бомб, закамуфлированных в иконы
- Музей Булгакова объявил конкурс на лучший рисунок кота Бегемота
- В Якутии умерла оперная певица Нина Чигирева
- Депутат Говырин предупредил дачников о штрафах за борщевик на участке
- Разработчик российского аналога Microsoft Office получил убыток в 2023 году
- СМИ: Трамп внес залог в $175 миллионов для обжалования приговора суда
- В офисе Зеленского объяснили, почему назначили Залужного послом
- Европарламент: ФРГ ежегодно расходует на украинских беженцев 20 млрд евро
- СМИ: Штрафы за недопуск газовщиков в дома увеличат до 2 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru