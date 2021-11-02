Туманные перспективы. Авиакомпании подсчитывают убытки из-за плохой видимости

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал НСН, как в отрасли минимизируют потери от погодных неприятностей. 

Убытки авиакомпаний из-за тумана в Москве будут зависеть от продолжительности простоя, застраховаться от подобных сбоев невозможно, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Сильный туман, окутавший во вторник утром Москву, привел к серьезным проблемам в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. По данным РИА Новости, сегодня утром задержано или отменено более 100 авиарейсов.

«Оценить убытки сейчас невозможно, потому что еще неизвестно, когда будут возвращены самолеты, насколько масштабным окажется сбой в расписании. Мы видим, что в столичном регионе сохраняется туман, ограничение видимости. Спрогнозировать, когда он полностью рассеется, довольно сложно. Мы можем констатировать, что простой самолета в ожидании вылета в направлении, в котором планировался рейс, это потери, связанные с обеспечением комфортных условий ожидания пассажиров – предоставление воды, напитков и так далее. Все зависит от того, сколь длительным окажется этот простой», - отметил Пантелеев.

По его словам, на сегодняшний день застраховаться от подобных рисков могут только пассажиры, но не авиакомпании, которые, конечно, стараются минимизировать возможные потери.

Синоптик назвал московский туман «радиационным» и призвал не паниковать

«Страховать коммерческие риски или риски, связанные с непреодолимой силой довольно сложно. Страховых полисов для авиакомпаний на случай задержки рейса нет. При этом мы знаем, что для пассажиров страховые компании предлагают продукты, которые предусматривают выплаты в случае задержки или отмены рейса вне зависимости от того, по какой причине произошла задержка. Поэтому пассажир себя застраховать от плохой погоды может, а авиакомпания, к сожалению, нет. Единственная возможность для авиаперевозчика подстраховать себя заключается в том, чтобы использовать воздушные судна, обеспечивающие безопасную эксплуатацию в сложных метеоусловиях, повышать квалификацию летного состава и в целом заблаговременно оценивать риски, информировать пассажиров, чтобы минимизировать расходы», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Туман, который наблюдается в Москве во вторник, называется «радиационным», тем не менее, погодное явление не имеет отношения к радиоактивности. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПогодаСамолетыАвиакомпании
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