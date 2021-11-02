Туманные перспективы. Авиакомпании подсчитывают убытки из-за плохой видимости

Убытки авиакомпаний из-за тумана в Москве будут зависеть от продолжительности простоя, застраховаться от подобных сбоев невозможно, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Сильный туман, окутавший во вторник утром Москву, привел к серьезным проблемам в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. По данным РИА Новости, сегодня утром задержано или отменено более 100 авиарейсов.

«Оценить убытки сейчас невозможно, потому что еще неизвестно, когда будут возвращены самолеты, насколько масштабным окажется сбой в расписании. Мы видим, что в столичном регионе сохраняется туман, ограничение видимости. Спрогнозировать, когда он полностью рассеется, довольно сложно. Мы можем констатировать, что простой самолета в ожидании вылета в направлении, в котором планировался рейс, это потери, связанные с обеспечением комфортных условий ожидания пассажиров – предоставление воды, напитков и так далее. Все зависит от того, сколь длительным окажется этот простой», - отметил Пантелеев.

По его словам, на сегодняшний день застраховаться от подобных рисков могут только пассажиры, но не авиакомпании, которые, конечно, стараются минимизировать возможные потери.