Туманные перспективы. Авиакомпании подсчитывают убытки из-за плохой видимости
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал НСН, как в отрасли минимизируют потери от погодных неприятностей.
Убытки авиакомпаний из-за тумана в Москве будут зависеть от продолжительности простоя, застраховаться от подобных сбоев невозможно, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Сильный туман, окутавший во вторник утром Москву, привел к серьезным проблемам в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. По данным РИА Новости, сегодня утром задержано или отменено более 100 авиарейсов.
«Оценить убытки сейчас невозможно, потому что еще неизвестно, когда будут возвращены самолеты, насколько масштабным окажется сбой в расписании. Мы видим, что в столичном регионе сохраняется туман, ограничение видимости. Спрогнозировать, когда он полностью рассеется, довольно сложно. Мы можем констатировать, что простой самолета в ожидании вылета в направлении, в котором планировался рейс, это потери, связанные с обеспечением комфортных условий ожидания пассажиров – предоставление воды, напитков и так далее. Все зависит от того, сколь длительным окажется этот простой», - отметил Пантелеев.
По его словам, на сегодняшний день застраховаться от подобных рисков могут только пассажиры, но не авиакомпании, которые, конечно, стараются минимизировать возможные потери.
«Страховать коммерческие риски или риски, связанные с непреодолимой силой довольно сложно. Страховых полисов для авиакомпаний на случай задержки рейса нет. При этом мы знаем, что для пассажиров страховые компании предлагают продукты, которые предусматривают выплаты в случае задержки или отмены рейса вне зависимости от того, по какой причине произошла задержка. Поэтому пассажир себя застраховать от плохой погоды может, а авиакомпания, к сожалению, нет. Единственная возможность для авиаперевозчика подстраховать себя заключается в том, чтобы использовать воздушные судна, обеспечивающие безопасную эксплуатацию в сложных метеоусловиях, повышать квалификацию летного состава и в целом заблаговременно оценивать риски, информировать пассажиров, чтобы минимизировать расходы», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Туман, который наблюдается в Москве во вторник, называется «радиационным», тем не менее, погодное явление не имеет отношения к радиоактивности. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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