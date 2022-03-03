«Коронавирус резко побежден»: Гудтаймс об отмене ограничений в Москве

Артем Шаров: «Только недавно переварил «Игру в кальмара», которая также побила все возможные рекорды. До сих пор для себя не смог ответить, почему это было так. Следующим придется смотреть «Эйфорию», надеюсь, там-то я уж точно пойму что к чему», - предположил собеседник.

