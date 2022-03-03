«Коронавирус резко побежден»: Гудтаймс об отмене ограничений в Москве

Лидер группы Гудтаймс Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

В Москве снимается ограничение по заполняемости концертных залов и театров

Ограничение по заполняемости концертных залов и театров отменили в столице с 3 марта. Ношение масок остается необходимым условием для посещения общественных мест

Артем Шаров: «Это просто прекрасная новость! Наконец-то все желающие смогут попасть на концерты, на выставки и на прочие мероприятия, которые до этого были под запретом. Я думаю, люди будут рады вновь ощутить себя причастными к искусству», - сказал музыкант.

2

В Москве с 3 марта отменяют QR-коды

Власти Москвы отменили QR-коды, использование которых было введено из-за пандемии коронавируса для посещения развлекательных мероприятий, театров, музеев.

Артем Шаров: «Как резко мы победили коронавирус! Как резко это все стало неважно», - заметил он. 

3

Магазины re:Store вновь открылись в Москве

Магазины re:Store по продаже техники компании Apple вновь открылись в Москве спустя сутки после закрытия. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе торговой сети.

Артем Шаров: «Ну слава Богу! Теперь можно будет втридорога купить IPhone или MacBook или оставить эти деньги на потом. Господа, подумайте дважды», - посоветовал артист. 

4

Сериал «Эйфория» стал вторым по популярности шоу на HBO

Проект уступил только фэнтезийному многосерийному фильму «Игра престолов». Отмечается, что финальный эпизод второго сезона «Эйфории» собрал аудиторию в 6,6 миллиона зрителей.

Артем Шаров: «Только недавно переварил «Игру в кальмара», которая также побила все возможные рекорды. До сих пор для себя не смог ответить, почему это было так. Следующим придется смотреть «Эйфорию», надеюсь, там-то я уж точно пойму что к чему», - предположил собеседник.

5

В кинотеатрах вместо отмененных западных премьер покажут российские фильмы

На фоне отмены премьер иностранных фильмов дистрибьютеры рассматривают новые возможности для российских фильмов. Пока график релизов на март не сформирован.

Артем Шаров: «Очень жаль, что из кинотеатров пропадут хорошие фильмы. Вместо хороших фильмов, будем смотреть наши», - пошутил он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: официальная страница группы в "ВКонтакте"
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