Арестованы все фигуранты уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. 28 участников конфликта отправлены в СИЗО на два месяца, - сообщили РИА «Новости» в пресс-службе райсуда, выносившего эти решения. Уточняется, что все арестованные – мужчины из цыганской общины. Конфликт в Чемодановке вспыхнул 13 июня, по утверждению местных жителей, из-за того, что цыгане приставали к их дочерям.

В свою очередь, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду.

В массовой драке пострадали пять человек, один получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

Более развернутую версию развития событий в Чемодановке приводит «Новая газета» со ссылкой на очевидцев и источники в Следственном комитете. Согласно этим данным, все началось с того, что к загоравшим школьницам приставали молодые цыгане. Кстати, собеседники издания в СК в ситуации с приставаниями не усмотрели «ничего криминального».

Девочки убежали и пожаловались родителям. Те собрали 10-15 безоружных мужчин и отправились на разговор с семьями пристававших цыган, но, как говорится в публикации, «разговор не задался». Позже на место конфликта прибыла группа цыган в составе не менее ста человек, с битами и топорами. На место конфликта несколько раз вызывали полицию, в конце концов прибыли двое полицейских, которых цыгане даже не стали слушать. Ситуацию удалось переломить только после прибытия подкрепления. На следующий день после драки местные жители провели сход, где потребовали от властей защитить их. В Чемодановку ввели дополнительные силы полиции, приезжал губернатор.

Сейчас в Чемодановке цыган нет. Через несколько дней после конфликта из Чемодановки и соседнего села уехали все представители цыганской общины. По словам пресс-секретаря губернатора Пензенской области, уехали примерно 650 человек. Полиция основные силы из Чемодановки вывела, оставив там 20 человек для охраны правопорядка. Конфликт таким образом загнан в стадию ремиссии, но не решен окончательно. В конкретном селе его решили сами цыгане, неважно, они были зачинщиками или нет, просто снявшись с места и уехав к вящей радости местных властей. Но где гарантия, что власти тех краев, куда направили свой путь чемодановские цыгане, знают, как обеспечить бесконфликтное сосуществование разных этнических групп?

