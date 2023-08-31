«Цветы и книга»: Учителя назвали лучшие подарки от школьников на 1 сентября

«Цветы – это самое лучшее. Что касается учителей начальной школы, может быть им нужно что-то более существенное. Но без цветов – не подарок! Можно подарить одну-три розочки и какой-то небольшой сувенир. Даже если подарить одну розочку, это будет прекрасно. При этом никакого вина и никакого шампанского. Мне подарили хорошую вазочку, я в ней держу фрукты. Можно также подарить две небольших кружки, чашечки», - сказала Павлюченкова.

В свою очередь оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова в интервью НСН также отметила, что лучшим подарком учителям ко Дню знаний является букет цветов. Кроме того, можно подарить учителю хорошую книгу, добавила она.

«На 1 сентября лучше всего подарить букет. Торжественность праздника для многих учителей имеет очень большое значение. Важно, как он пройдет. Скажем, чтобы родители приняли какое-то участие в организации, объяснили детям, в какой момент подарить цветы. Во время праздника также важно, чтобы были произнесены хорошие слова. Если брать детей помладше, то какие-то поделки всегда очень радуют учителей. Также хорошо дарить книгу, если она как-то соотносится с интересами учителя», - резюмировала Мирясова.

Ранее, 23 августа, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников. Он отметил, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей, в первую очередь для первоклассников, а также учеников начальных и средних классов, сообщает «Радиоточка НСН».

