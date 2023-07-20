«Ведомости»: В России запустят «школу учителей»
«Школу учителей» – кадровый резерв в системе образования — запустят в России по аналогии со «школой губернаторов» и «школой мэров». Об этом пишут «Ведомости».
С соответствующей инициативой выступила финалистка конкурса «Флагманы образования» Кристина Копотилова на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» с участием президента Владимира Путина. Автор идеи предложила сформировать единый кадровый резерв в системе образования, позволяющий участникам назначаться на вакантные должности в любых регионах. Для кадрового резерва следует разработать образовательную программу, «по аналогии с губернаторской школой».
Предложение поддержала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Как отметила зампредседателя правительства, кадры очень важны, «особенно для сельских и отдаленных населенных пунктов».
«То, что ... предлагается, можно было бы заблаговременно отрабатывать с ребятами, с молодыми людьми и заранее профессионально ориентировать на то, где нам такие кадры необходимы», – указала Голикова.
По словам вице-премьера, в стране нужно около 22 000 человек для работы в школе. Власти готовы сформировать пул заявок, в свою очередь, «Россия – страна возможностей» может помочь своими ресурсами. Также кадровый резерв станет своего рода переподготовкой специалистов.
Инициативу нового кадрового резерва также поддержал Владимир Путин, присутствовавший на набсовете РСВ.
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