В России букет цветов к 1 сентября подорожал на 14%
Букет цветов ко Дню знаний подорожал на 14%, в среднем на цветы придется потратить 2340 рублей. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД».
При этом средняя стоимость букета на 1 сентября в онлайн-магазинах стала выше на 18% и составила 2910 рублей.
Как отметили в маркетплейсе Ozon, за последние две недели августа спрос на цветы увеличился на четверть по сравнению с первой половиной месяца и в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Наиболее популярны среди покупателей розы, хризантемы и герберы, пишет Свободная пресса. По данным маркетплейса Flowwow, растет интерес к композициям из сезонных гортензий, ромашек, подсолнухов, тюльпанов, ранункулюсов, георгинов. Кроме того, россияне стали чаще выбирать кустовые розы.
В то же время набирают популярность альтернативные подарки ко Дню знаний. Как сообщил маркетплейс Wildberries, в августе вырос спрос на чайные и кофейные наборы, орехи и сухофрукты, сладости с фигурным шоколадом. На такие подарки тратят 1–2 тысячи рублей. Кроме того, перед 1 сентября чаще выбирают ежедневники, подарочные блокноты, канцелярские органайзеры для рабочего стола. Одни из самых востребованных — канцелярские принадлежности в кожаном переплете с надписью «Любимому учителю» или «Классному руководителю», такой подарок обойдется в среднем в 1,5 тысячи рублей.
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