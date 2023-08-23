Депутат Гусев предложил сделать 1 сентября выходным для родителей школьников

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днём для родителей школьников, сообщает ТАСС.

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Парламентарий внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается дополнить соответствующей статьёй Трудовой кодекс РФ.

Гусев отметил, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей, в первую очередь, для первоклассников, а также учеников начальных и средних классов.

«Важно поддержать ребёнка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события. Участие родителей в торжественной линейке способствует этому», - говорится в пояснительной записке.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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