ЦУМ могут оштрафовать на 1 млн рублей из-за очередей за смартфонами

«Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты», — пояснил Зинюшин.

Он пояснил, что представитель администрации ЦУМа приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, сообщает подробности Газета.ru.

Торговый дом может быть оштрафован на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Штраф в один миллион рублей может грозить ЦУМу, если при нарушении будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека. В этом случае в качестве альтернативы наказания может быть приостановлена работа заведения на 90 дней.

Ранее поэт и эссеист Дмитрий Воденников в беседе с НСН рассказал, что уже переболел коронавирусом и даже получил штраф за несовершенное нарушение карантина.

«Когда был карантин, а я болел коронавирусом, он был официально у меня подтвержден, я никуда не выходил. Вышел только, когда уже выздоровел. Какое же было мое изумление, когда мне вдруг пришло четыре смски, и каждая информировала меня о штрафе за того, чего я не совершал. Безобразие ситуации состоит в том, что ты почти не можешь это оспорить, потому что ты разговариваешь не с живым человеком, а с системой. Странная ситуация, когда мы проигрываем машине», – сказал он.

