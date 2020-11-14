ЦУМ могут оштрафовать на 1 млн рублей из-за очередей за смартфонами
Московскому ЦУМу грозит штраф до одного миллиона рублей за несоблюдение профилактики коронавируса в очередях за смартфонами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислава Зинюшина.
«Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты», — пояснил Зинюшин.
Он пояснил, что представитель администрации ЦУМа приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, сообщает подробности Газета.ru.
Торговый дом может быть оштрафован на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Штраф в один миллион рублей может грозить ЦУМу, если при нарушении будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека. В этом случае в качестве альтернативы наказания может быть приостановлена работа заведения на 90 дней.
Ранее поэт и эссеист Дмитрий Воденников в беседе с НСН рассказал, что уже переболел коронавирусом и даже получил штраф за несовершенное нарушение карантина.
«Когда был карантин, а я болел коронавирусом, он был официально у меня подтвержден, я никуда не выходил. Вышел только, когда уже выздоровел. Какое же было мое изумление, когда мне вдруг пришло четыре смски, и каждая информировала меня о штрафе за того, чего я не совершал. Безобразие ситуации состоит в том, что ты почти не можешь это оспорить, потому что ты разговариваешь не с живым человеком, а с системой. Странная ситуация, когда мы проигрываем машине», – сказал он.
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