Поэт рассказал о несправедливом штрафе за нарушение карантина
Дмитрий Воденников в беседе с НСН рассказал, что уже переболел коронавирусом и получил штраф за несовершенное нарушение карантина.
В России в очередной раз за сутки заболели новой коронавирусной инфекцией более 18 тысяч человек. Наибольше число заразившихся традиционно в Москве (4796), однако в Петербурге впервые выявили более 900 заболевших COVID-19.
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников в беседе с НСН рассказал, что уже переболел коронавирусом и даже получил штраф за несовершенное нарушение карантина.
«Я попал в совершенно потрясающую историю. Когда был карантин, а я болел коронавирусом, он был официально у меня подтвержден, я никуда не выходил. Вышел только, когда уже выздоровел. Какое же было мое изумление, когда мне вдруг пришло четыре смски, и каждая информировала меня о штрафе за того, чего я не совершал. Я не знаю, кого они там отследили. А мы помним историю, когда штраф за нарушение карантина получила парализованная женщина. Безобразие ситуации состоит в том, что ты почти не можешь это оспорить, потому что ты разговариваешь не с живым человеком, а с системой. Странная ситуация, когда мы проигрываем машине», – сказал он.
Кроме того, Воденников в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что после создания в России центра борьбы с телефонным мошенничеством, киберпреступлений станет меньше.
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