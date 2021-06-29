Россиян предупредили о росте цен в случае введения QR-кодов в магазинах

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что власти Москвы могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли, помимо общепита. По его словам, ограничения могут быть введены для магазинов и общественного транспорта. Введение такой системы в магазинах неизбежно приведет к росту цен на продукты, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.

«Система QR-кодов в магазинах может работать только в том случае, если магазины будут закрыты. Потом только не надо задавать вопрос, почему опять что-то подорожало. Система распознавания является крайне дорогостоящей, и не надо тешить себя иллюзиями, она будет отнесена к себестоимости продукции. Как инженер-конструктор технолог радиоэлектронной аппаратуры, я понимаю, как система будет работать, но также я прекрасно понимаю, какие она будет иметь ограничения, сбои и сколько будет стоить»,- заявил Потапенко.