Московские рестораторы заявляют о снижении на 80% выручки в первый «безковидный» день

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сообщил ТАСС о 80-процентном снижении выручки столичных ресторанов в первый день вступления в силу новых ограничительных мер, связанных с COVID-19.

«Максимальная выручка ресторанов, включая работу на летних верандах, относительно понедельника прошлой недели - 20%», - сказал Миронов.

Как сообщалось, с 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от коронавируса, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на COVID-19, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе необходимо предъявлять QR-код. При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Ранее Миронов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что при длительных ограничениях рестораны ожидает разорение.

Во вторник стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер поддержки сферы общепита.

Предприятиям общепита предоставят возможность отсрочки по уплате арендных платежей. Они также включены в программу субсидирования малого и среднего предпринимательства. Таким меры призваны нивелировать последствия новых ограничений, введённых в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

