ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Как уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, во время голосования и при определении результатов могут присутствовать наблюдатели и представители СМИ.

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН рассказал, для чего Кремль готовит обращение президента после голосования по поправкам в основной закон.

«Будет изменена система управления страной. Она станет более демократической, потому что те полномочия, которые получат Государственная дума и Совет Федерации и губернаторы – это децентрализация властных ресурсов, властных полномочий, которые стабилизирую управление страной на 50, 60, даже 100 лет. Поэтому президент должен эту эмоциональную точку поставить. Он должен будет обязательно отметить влияние тех граждан, которые вносили поправки – а их было просто огромное количество. Как минимум поблагодарить их», - пояснил Баширов.



