ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком утвердил порядок дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции. Таким способом смогут проголосовать граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра Москвы. Заявления для участия в референдуме можно подать с 5 до 21 июня. Само же голосование состоится с 25 по 30 июня, передает life.ru.

ВЦИОМ: Большинство россиян устраивает 1 июля для голосования по Конституции

Как уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, во время голосования и при определении результатов могут присутствовать наблюдатели и представители СМИ.

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН рассказал, для чего Кремль готовит обращение президента после голосования по поправкам в основной закон.

«Будет изменена система управления страной. Она станет более демократической, потому что те полномочия, которые получат Государственная дума и Совет Федерации и губернаторы – это децентрализация властных ресурсов, властных полномочий, которые стабилизирую управление страной на 50, 60, даже 100 лет. Поэтому президент должен эту эмоциональную точку поставить. Он должен будет обязательно отметить влияние тех граждан, которые вносили поправки – а их было просто огромное количество. Как минимум поблагодарить их», - пояснил Баширов.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Конституция РФЦИК
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры