ВЦИОМ: Большинство россиян устраивает 1 июля для голосования по Конституции

Более половины россиян - 67% - намерены принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию 1 июля. Это выяснил ВЦИОМ. В ходе проведенного опроса также 14% респондентов сообщили, что не собираются голосовать.

Большая часть опрошенных (62%) заявила, что положительно относятся у определенной президентом дате референдума. Не понравилось 1 июля в качестве дня для голосования 15% опрошенных, а для каждого пятого этот вопрос не имеет значения (21%).

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Кроме того, социологи выяснили, что большинство из тех, кто декларирует свое участие в референдуме по Конституции, считают, что риска заражения коронавирусной инфекцией на избирательном участке при соблюдении мер безопасности нет. Так ответили 83% участников опроса. При этом 15% из тех, кто выразил желание проголосовать, боятся, что такой риск имеется.

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН выразил уверенность, что поправки в Конституцию будут приняты.

«Я не сомневаюсь, что голосование пройдет, как должно пройти. Что население поддержит изменение Конституции. Я думаю, что президент уже достаточно много сказал о переменах в Конституции и относительно порядка голосования. Поэтому если он и будет касаться этой темы, то не в специальных обращениях, а внутри отдельных комментариев или на совещаниях», - сказал он.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ВЦИОМКонституция РФ
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