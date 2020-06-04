ВЦИОМ: Большинство россиян устраивает 1 июля для голосования по Конституции

Кроме того, социологи выяснили, что большинство из тех, кто декларирует свое участие в референдуме по Конституции, считают, что риска заражения коронавирусной инфекцией на избирательном участке при соблюдении мер безопасности нет. Так ответили 83% участников опроса. При этом 15% из тех, кто выразил желание проголосовать, боятся, что такой риск имеется.

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН выразил уверенность, что поправки в Конституцию будут приняты.

«Я не сомневаюсь, что голосование пройдет, как должно пройти. Что население поддержит изменение Конституции. Я думаю, что президент уже достаточно много сказал о переменах в Конституции и относительно порядка голосования. Поэтому если он и будет касаться этой темы, то не в специальных обращениях, а внутри отдельных комментариев или на совещаниях», - сказал он.

