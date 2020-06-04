Путин поблагодарит за новую Конституцию
Политтехнолог рассказал НСН, для чего Кремль готовит обращение президента после голосования по поправкам в основной закон.
Обращение президента Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию сейчас прорабатывается в администрации президента. Как пишет РБК, в Кремле уже началась предварительная проработка обращения.
Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН выразил уверенность, что поправки в Конституцию будут приняты.
«Я не сомневаюсь, что голосование пройдет, как должно пройти. Что население поддержит изменение Конституции. Я думаю, что президент уже достаточно много сказал о переменах в Конституции и относительно порядка голосования. Поэтому если он и будет касаться этой темы, то не в специальных обращениях, а внутри отдельных комментариев или на совещаниях», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, выступление президента после подведения итогов голосования в первую очередь будет связано с тем, что это такая эмоциональная точка, чтобы граждане понимали: после их голосования Конституция в нашей стране будет изменена.
«Будет изменена система управления страной. Она станет более демократической, потому что те полномочия, которые получат Государственная дума и Совет Федерации и губернаторы – это децентрализация властных ресурсов, властных полномочий, которые стабилизирую управление страной на 50, 60, даже 100 лет. Поэтому президент должен эту эмоциональную точку поставить. Он должен будет обязательно отметить влияние тех граждан, которые вносили поправки – а их было просто огромное количество. Как минимум поблагодарить их. А как максимум – отметить, что эти поправки были учтены, они дополнили тело новой Конституции России», - пояснил Баширов.
Напомним, 1 июня стало известно, что голосование по поправкам в Основной закон состоится 1 июля. Эту дату во время встречи Путина с сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию и главой ЦИК Эллой Памфиловой предложила Памфилова, назвав ее оптимальной.
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