Путин поблагодарит за новую Конституцию

По мнению собеседника НСН, выступление президента после подведения итогов голосования в первую очередь будет связано с тем, что это такая эмоциональная точка, чтобы граждане понимали: после их голосования Конституция в нашей стране будет изменена.

«Будет изменена система управления страной. Она станет более демократической, потому что те полномочия, которые получат Государственная дума и Совет Федерации и губернаторы – это децентрализация властных ресурсов, властных полномочий, которые стабилизирую управление страной на 50, 60, даже 100 лет. Поэтому президент должен эту эмоциональную точку поставить. Он должен будет обязательно отметить влияние тех граждан, которые вносили поправки – а их было просто огромное количество. Как минимум поблагодарить их. А как максимум – отметить, что эти поправки были учтены, они дополнили тело новой Конституции России», - пояснил Баширов.

Напомним, 1 июня стало известно, что голосование по поправкам в Основной закон состоится 1 июля. Эту дату во время встречи Путина с сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию и главой ЦИК Эллой Памфиловой предложила Памфилова, назвав ее оптимальной.

