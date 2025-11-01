«Действующая система согласий не устарела, потому что правовые основания в любом случае должны быть формализованы - всё ещё должны быть установлены цели, сроки обработки персональных данных и другие параметры. Вместе с тем, нужна более прозрачная процедура использования и обработки этих согласий. Гражданин должен видеть, кому и для каких целей он давал согласия, и в любой момент мог их отозвать», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, для прозрачности процедуры оборот согласий нужно преобразовать в цифровую услугу и создать единую платформу.

«Это упростит жизнь для граждан, так как в любой момент они смогут узнать, как именно используются их данные, кроме того, получат удобный механизм отзыва своих согласий. Изменение технологического подхода повлечет за собой появление новых бизнес-процессов: операторы будут массово отчитываться через единую платформу, что усложнит работу регулятора. Однако все это позволит актуализировать требования по защите персональных данных, которые не всегда соблюдают компании, собирающие согласия», - пояснил Алексей Парфентьев.