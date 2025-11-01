Цифровизация согласий на обработку персональных данных упростит жизнь россиян
Институт согласий по использованию ПД нужно сделать цифровой услугой на единой платформе, заявил НСН замглавы «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев.
Институт согласий по использованию персональных данным необходимо модернизировать и упростить, исходя из интересов граждан, заявил НСН в комментарии заместитель гендиректора по инновационной деятельности разработчика средств безопасности и защиты информации «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев.
Глава Роскомнадзора Андрей Липов предложил ввести отраслевые стандарты обработки персональных данных взамен института согласий, который, по его словам, окончательно устарел. Как отметил Липов, с течением времени количество данных человеком согласий стало таким большим, что он не в состоянии их контролировать. При этом, если у гражданина возникнут сомнения относительно того, насколько правомерно они были взяты, то отстоять свои права ему сложно.
«Действующая система согласий не устарела, потому что правовые основания в любом случае должны быть формализованы - всё ещё должны быть установлены цели, сроки обработки персональных данных и другие параметры. Вместе с тем, нужна более прозрачная процедура использования и обработки этих согласий. Гражданин должен видеть, кому и для каких целей он давал согласия, и в любой момент мог их отозвать», - отметил собеседник НСН.
По словам эксперта, для прозрачности процедуры оборот согласий нужно преобразовать в цифровую услугу и создать единую платформу.
«Это упростит жизнь для граждан, так как в любой момент они смогут узнать, как именно используются их данные, кроме того, получат удобный механизм отзыва своих согласий. Изменение технологического подхода повлечет за собой появление новых бизнес-процессов: операторы будут массово отчитываться через единую платформу, что усложнит работу регулятора. Однако все это позволит актуализировать требования по защите персональных данных, которые не всегда соблюдают компании, собирающие согласия», - пояснил Алексей Парфентьев.
Глава Роскомнадзора в качестве альтернативы институту согласий предложил ввести отраслевые стандарты обработки информации. Такой подход предполагает, что для каждой сферы — например, туризма или образования — будет установлен свой набор персональных данных. Предложения на этот счет уже направлены в правительство.
Разработчики считают, что утечки данных из приложений могут сократиться в 10 раз в ближайшие годы благодаря искусственному интеллекту. С другой стороны, если доверить нейросетям базу данных, она может оказаться в руках у злоумышленников, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» специалист по кибербезопасности Максим Арефьев.
