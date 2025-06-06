«Цифровая медитация»: Как тетрис стал мировой сенсацией
Опрошенные НСН эксперты назвали игру «Тетрис» феноменом современной массовой культуры.
Игра «Тетрис» предложила не просто развлечение, а новый формат взаимодействия с цифровым миром, сказал в эфире НСН руководитель Московской школьной киберспортивной лиги Максим Залилов.
Датой рождения популярной компьютерной игры «Тетрис» принято считать 6 июня 1984 года, когда ее первая версия, написанная еще на компьютере «Электроника-60», была представлена автором-разработчиком Алексеем Пажитновым своим коллегам. Залилов назвал «Тетрис» феноменом современной массовой культуры.
«В то время массовая аудитория еще не была избалована многообразием цифровых виртуальных развлечений. Довольно примитивные видеоигры были большой редкостью. И вдруг появилась увлекательная видеоигра с короткими игровыми сессиями, интуитивно понятным управлением, динамичным бессюжетным геймплеем, простыми, но затягивающими механиками. Это был своеобразный опыт цифровой медитации, который захватывал с первых минут. В те годы такой подход стал настоящим прорывом - ничего подобного раньше не существовало. Игра предложила не просто развлечение, а новый формат взаимодействия с цифровым миром. Именно поэтому тетрис стал своего рода феноменом современной массовой культуры и по сей день остается важной частью игровой индустрии», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь управляющий партнер агентства интегрированных коммуникаций Heads'made, экс-директор по коммуникациям Федерации компьютерного спорта России, ESforce и Virtus.prо Ярослав Мешалкин добавил, что «Тетрис» также стал символом технологического влияния СССР.
«Тетрис» стал мировой сенсацией, потому что впервые предложил игроку чистую механику - без сюжета, без стрельбы, только ритм, логика и вовлеченность. Он доказал, что игра может быть универсальным языком - одинаково захватывающим для школьника в России, менеджера в Японии и инженера в США. Это была первая «вирусная» игра задолго до появления интернета, и в ее простоте - инженерное изящество. «Тетрис» также стал символом технологического влияния СССР, напомнив миру: интеллект может быть главным предметом экспорта», - заявил эксперт.
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил НСН, что очень многие люди, воспитанные в традиционном англо-саксонском фольклоре об эльфах, троллях и гномах, узнали о водяных, лешиях и нечисти не из книжек русского поэта Александра Пушкина, а из серии игр о ведьмаке Геральте из Ривии.
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