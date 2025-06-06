«Цифровая медитация»: Как тетрис стал мировой сенсацией

В свою очередь управляющий партнер агентства интегрированных коммуникаций Heads'made, экс-директор по коммуникациям Федерации компьютерного спорта России, ESforce и Virtus.prо Ярослав Мешалкин добавил, что «Тетрис» также стал символом технологического влияния СССР.



«Тетрис» стал мировой сенсацией, потому что впервые предложил игроку чистую механику - без сюжета, без стрельбы, только ритм, логика и вовлеченность. Он доказал, что игра может быть универсальным языком - одинаково захватывающим для школьника в России, менеджера в Японии и инженера в США. Это была первая «вирусная» игра задолго до появления интернета, и в ее простоте - инженерное изящество. «Тетрис» также стал символом технологического влияния СССР, напомнив миру: интеллект может быть главным предметом экспорта», - заявил эксперт.

Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил НСН, что очень многие люди, воспитанные в традиционном англо-саксонском фольклоре об эльфах, троллях и гномах, узнали о водяных, лешиях и нечисти не из книжек русского поэта Александра Пушкина, а из серии игр о ведьмаке Геральте из Ривии.

