«Леста Игры» известна как разработчик и издатель локализованных версий популярных онлайн-игр «Мир Танков» (ранее World of Tanks) и «Мир Кораблей», а также мобильной версии Tanks Blitz. Генпрокуратура РФ заинтересовалась компанией в апреле 2025 года. По данным ведомства, «Леста Игры» связана с белорусской (ныне кипрской) компанией Wargaming, которая в 2022 году объявила об уходе с российского и белорусского рынков, закрыла свой офис в Минске и впоследствии организовывала акции в поддержку ВСУ, имея при этом действующий офис на Украине.

В СМИ ранее появились новости о том, что Таганский суд Москвы признал деятельность компании «Леста Игры» экстремистской. В компании опровергли подобные трактовки СМИ, уточнив, что судом признано экстремистским исключительно объединение физических лиц - главы «Лесты» Малика Хатажаева и основателя Wargaming Виктора Кислого. Как отметили в компании, решение суда не содержит положений о признании экстремистскими самих компаний ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва», а также не распространяется на деятельность группы компаний в целом.