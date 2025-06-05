«Абсурд, сложности и иски»: Разработчик «Мира танков» о решении суда по экстремизму
Разработчики игр «Мир танков» и «Мир кораблей» рассказали НСН, что изменилось в компании после признания ее владельца экстремистом.
В ближайшее время от Росимущества назначат управляющего российской игровой компании «Леста Игры», заявила НСН директор по развитию бизнеса ГК «Леста Игры» Гаухар Алдиярова. По ее словам, ни игроки, ни сотрудники компании никоим образом не связаны с экстремизмом.
«Леста Игры» известна как разработчик и издатель локализованных версий популярных онлайн-игр «Мир Танков» (ранее World of Tanks) и «Мир Кораблей», а также мобильной версии Tanks Blitz. Генпрокуратура РФ заинтересовалась компанией в апреле 2025 года. По данным ведомства, «Леста Игры» связана с белорусской (ныне кипрской) компанией Wargaming, которая в 2022 году объявила об уходе с российского и белорусского рынков, закрыла свой офис в Минске и впоследствии организовывала акции в поддержку ВСУ, имея при этом действующий офис на Украине.
В СМИ ранее появились новости о том, что Таганский суд Москвы признал деятельность компании «Леста Игры» экстремистской. В компании опровергли подобные трактовки СМИ, уточнив, что судом признано экстремистским исключительно объединение физических лиц - главы «Лесты» Малика Хатажаева и основателя Wargaming Виктора Кислого. Как отметили в компании, решение суда не содержит положений о признании экстремистскими самих компаний ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва», а также не распространяется на деятельность группы компаний в целом.
Алдиярова рассказала, что после решения суда игры компании продолжают работать в штатном режиме, однако работа с контрагентами все же усложнилась.
«Игры продолжают работать. Рабочие процессы остаются в силе. Другое дело, что нам, по всей видимости, придется скорректировать планы на дальнейшее развитие. История с судом сильно осложнила работу с контрагентами. Кроме того, мы готовимся к повышенной активности конкурентов, решивших воспользоваться положением и извлечь из него выгоду, их активность уже очень заметна. Конкурентами являются, конечно же, другие "Танки". Касательно лицензии пока сказать сложно, тут вопрос в том, станет ли WG ее отзывать. Теоретически Wargaming мог отозвать лицензию еще в апреле сразу после заведения дела. На практике – увидим. В любом случае мы узнаем об этом первыми», - заявила представитель «Лесты».
Она заверила, что ни игрокам, ни сотрудникам компании не грозит никакое наказание, связанное с финансированием экстремизма.
«Никакое наказание не грозит ни игрокам, ни сотрудникам «Лесты». Обвинение суда касалось Малика Хатажаева и затрагивало «Лесту» ровно в той степени, в которой группа компаний являлась его собственностью. Соответственно, и обращена «Леста» в доход государства была на том основании, что принадлежала Малику Хатажаеву. В последние дни новостное поле было заполнено заголовками в духе «Лесту» признали экстремистским сообществом». Это не соответствует действительности. Если бы это было так, то и в доход государства «Лесту» обратить было нельзя, государство не может владеть экстремистским сообществом, это абсурд, компанию бы просто закрыли по решению суда», - уточнила Алдиярова.
Алдиярова также пригрозила судебными исками ряду СМИ за распространение некорректной информации о решении суда.
«Само функционирование игр решение суда никак не затрагивает. После передачи активов государству будут сохранены рабочие процессы, хозяйственная деятельность компании останется также в сохранности. Касательно функционирования игр предстоит разъяснительная работа в первую очередь с игроками и контрагентами, что конкретно «Леста» и ее сотрудники не являются экстремистами, и деятельность «Лесты» также экстремистской и вообще противоправной не является. Здесь предстоит трудиться долго и терпеливо, особенно после того шума, что вчера наделали заголовки в СМИ. Отдельно отметим, что многим журналистам, которые стали виновниками разлетевшихся фейковых новостей, нужно научиться внимательно читать текст, особенно если это касается судебных историй. Мы готовы отстаивать имя «Лесты» и наших продуктов вплоть до судебных претензий к СМИ, которые либо не умеют читать документ, либо намеренно пытаются обвинить компанию в том, что она не делала», - указала представитель компании.
Алдиярова заявила, что «Леста» готова бороться в суде за своего руководителя Малика Хатажаева, которого как раз и обвиняют в связи с Wargaming.
«Таганский суд постановил признать экстремистами некое «объединение» владельца «Лесты» Малика Хатажаева и владельца Wargaming Виктор Кислого. Про наемных сотрудников и руководителей речь не шла. Решение суда касательного Малика Хатажаева мы считаем несправедливым и намерены продолжить борьбу за справедливость. Юристы уже готовят апелляцию. Мы будем бороться за человека, который создал эту компанию, который многих из нас лично собеседовал и звал на работу. Ни один сотрудник компании не согласен с этим чудовищным обвинением», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, будущее самой компании пока не определено.
«В ближайшее время будет назначен управляющий от Росимущества, и далее будет развилка: какой организации будут переданы активы «Лесты» в итоге. Депутат Горелкин заявил, что возможен вариант с передачей «Лесты» в руки некой профильной российской компании, не уточнив, кому именно. И будет очень интересно, как профильная компания будет руководить продуктами, экспертиза в которых есть только у текущей команды, которую собрал и развивал Хатажаев. У «Коммерсанта» была теория про то, кому могут отдать компанию, но потом статью по неизвестным причинам удалили», - заключила Алдиярова.
В 2024 году «Леста Игры» продемонстрировала впечатляющие финансовые и пользовательские показатели. Ее выручка составила 35 миллиардов рублей, а чистая прибыль достигла 16 миллиардов. Ежемесячная аудитория насчитывает 6,5 миллиона пользователей. Согласно оценке Forbes, рыночная стоимость компании составляет 1,5 миллиарда долларов, что подчеркивает ее устойчивое положение на рынке.
Алдиярова еще до суда заявляла НСН, что между «Леста Игры» и Wargaming не осталось никаких связей и никаких отчислений в их адрес «Леста Игры» не делает.
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