Церемония прощания с Зиничевым пройдет в Москве

Прощание с погибшим на учениях в Норильске министром по чрезвычайным ситуациям России, генералом армии Евгением Зиничевым пройдет утром 10 сентября в Москве, сообщает МЧС РФ.

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Церемония состоится в Национальном центре управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина, 1, с 7 до 9 часов. Похороны министра состоятся в Санкт-Петербурге.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрия Песков, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания, сообщает РИА Новости.

Ранее в МЧС РФ заявили, что глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника.

Путин заявил, что был потрясен трагическим известием и назвал смерть министра невосполнимой личной утратой. Глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваМЧС РФ
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