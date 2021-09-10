Церемония прощания с Зиничевым пройдет в Москве

Церемония состоится в Национальном центре управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина, 1, с 7 до 9 часов. Похороны министра состоятся в Санкт-Петербурге.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрия Песков, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания, сообщает РИА Новости.

Ранее в МЧС РФ заявили, что глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника.

Путин заявил, что был потрясен трагическим известием и назвал смерть министра невосполнимой личной утратой. Глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

