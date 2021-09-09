«Кощунственные измышления»: Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
Появившиеся в СМИ альтернативные версии гибели главы МЧС Евгения Зиничева являются кощунственными измышлениями. Так на них отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что есть только одна реальная версия гибели главы МЧС РФ, и она официально озвучена.
«Всё остальное – это кощунственные измышления, которые не соответствуют действительности», - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Накануне стало известно, что Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Об этом сообщили в МЧС. В этот четверг президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС звание Героя России посмертно - за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, напоминает Ura.ru.
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