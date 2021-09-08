Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, спасая режиссёра Александра Мельника

Главы МЧС РФ Евгений Зиничев, который погиб на учениях в Норильске, пытался спасти кинорежиссёра Александра Мельника, сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что Мельник многие годы сотрудничал с МЧС России. В Норильск он приехал, чтобы выборать места для съёмок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути.

Ранее в МЧС рассказали, что Зиничев попытался спасти сорвавшегося с обрыва сотрудника съёмочной группы и разбился о камни.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего министра.

