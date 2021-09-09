Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
Президент РФ Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно - за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, о трагической гибели главы МЧС России стало известно накануне, 8 сентября. Евгений Зиничев погиб под Норильском, пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва, сообщает пресс-служба министерства. Там добавили, что Мельник многие годы сотрудничал с МЧС РФ. В Норильск он приехал, чтобы выбрать места для съёмок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, отмечает RT.
Между тем, «Коммерсантъ» сообщает, что по факту ЧП назначили доследственную проверку, по результатам которой допустившие гибель Зиничева охрана и помощники могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом, источник подчеркивает, что итоги подобного разбирательства вряд ли будут представлены публично.
Прощание с Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в Москве в здании МЧС на улице Ватутина. Министра похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.
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