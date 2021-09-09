Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Между тем, «Коммерсантъ» сообщает, что по факту ЧП назначили доследственную проверку, по результатам которой допустившие гибель Зиничева охрана и помощники могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом, источник подчеркивает, что итоги подобного разбирательства вряд ли будут представлены публично.

Прощание с Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в Москве в здании МЧС на улице Ватутина. Министра похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.