После аннуляции сертификатов на продукцию Adidas цены на товары этого бренда, оставшиеся на российском рынке, могут резко вырасти, и тогда в ситуацию должна вмешаться Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Росаккредитация аннулировала не менее 10 сертификатов соответствия на продукцию Adidas, пишет Telegram-канал Mash. В результате мультибрендовые магазины лишились права продавать товары этой марки. Уточняется, что иностранные бренды, которые формально прекратили деятельность в России, но продолжают поставки, оформляют сертификаты соответствия в странах ЕАЭС. Однако отсутствие таких документов влечет для магазинов штрафы и конфискацию товара. Кременсков не исключил рост цен на соответствующие товары.

«Думаю, изменения для покупателя будут, потому что количество реализуемых товаров, соответственно, меньше, так что может образоваться некий дефицит, и, возможно, поднимется стоимость. Потому что так везде стоимость была равной, а теперь будет повыше, если только ФАС не вмешается в эту историю, а я думаю, что ФАС здесь однозначно должна реагировать. Объем рынка в части товаров резко снизится, и, я боюсь, что это точно может вызвать подъем цен», - отметил он.