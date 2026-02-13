Цены взлетят: Что будет с товарами бренда Adidas в России
Алексей Кременсков выразил в беседе с НСН надежду, что запрет на продажу вещей бренда Adidas в России затронул лишь малую часть товара и коснулся лишь мелких компаний.
После аннуляции сертификатов на продукцию Adidas цены на товары этого бренда, оставшиеся на российском рынке, могут резко вырасти, и тогда в ситуацию должна вмешаться Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Росаккредитация аннулировала не менее 10 сертификатов соответствия на продукцию Adidas, пишет Telegram-канал Mash. В результате мультибрендовые магазины лишились права продавать товары этой марки. Уточняется, что иностранные бренды, которые формально прекратили деятельность в России, но продолжают поставки, оформляют сертификаты соответствия в странах ЕАЭС. Однако отсутствие таких документов влечет для магазинов штрафы и конфискацию товара. Кременсков не исключил рост цен на соответствующие товары.
«Думаю, изменения для покупателя будут, потому что количество реализуемых товаров, соответственно, меньше, так что может образоваться некий дефицит, и, возможно, поднимется стоимость. Потому что так везде стоимость была равной, а теперь будет повыше, если только ФАС не вмешается в эту историю, а я думаю, что ФАС здесь однозначно должна реагировать. Объем рынка в части товаров резко снизится, и, я боюсь, что это точно может вызвать подъем цен», - отметил он.
Уточняется, что первый под «раздачу» попал маркетплейс Lamoda. Вместе с тем, Кременсков выразил надежду, что эта ситуация могла затронуть лишь мелкие компании и самую малую часть товара.
«Надо посмотреть сертификаты, возможно, что они касались какой-то незначительной части товара, то есть, условно, одной сотой доли всего объема товара, который есть. Тогда рынок вообще никак не отреагирует. Будем надеяться, что это на самом деле какой-то маленький объем у нескольких маленьких компаний, и Росаккредитация просто решила навести шуму, чтобы все остальные тоже проверили», - подытожил он.
В момент подготовки материала Росаккредитация опровергла сообщения о том, что якобы такой запрет появился в связи с аннуляциями сертификатов соответствия. В ведомстве подчеркнули, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, причем по совершенно законным основаниям.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН прокомментировал выявление контрольной проверкой 100% подделок из 1300 пар кроссовок Nike и Adidas в российских торговых центрах. Так, он отметил, что продукция компаний, которые ушли из России, может быть какого угодно качества и способна обойти даже таможню.
