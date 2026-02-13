Набиуллина заявила об отсутствии влияния «эффекта Долиной» на рынок жилья

Центробанк не заметил влияния «эффекта Долиной» на рынок жилья. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

СМИ: Долина после потери квартиры в Хамовниках прописалась в Лефортове

По её словам, это связано с тем, что ситуация с квартирой певицы была разрешена.

«Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена», - ответила она на соответствующий вопрос.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «эффекта Долиной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
