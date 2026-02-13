Набиуллина заявила об отсутствии влияния «эффекта Долиной» на рынок жилья
13 февраля 202616:19
Центробанк не заметил влияния «эффекта Долиной» на рынок жилья. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По её словам, это связано с тем, что ситуация с квартирой певицы была разрешена.
«Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена», - ответила она на соответствующий вопрос.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «эффекта Долиной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
