«Негативный контекст, который связан с 14 февраля, по мнению большого количества людей, это то, что его используют как повод сравнительно честного отъема денег у населения. Любой праздник – это действительно рост продаж и он, как правило, манипулятивный – мол, не угадаешь с подарком, там и до развода не далеко. Навязывается паттерн поведения, что надо что-то купить. Это все толкает нашего потребителя к неосознанным покупкам», - рассказал он.

Ранее ладелица салона цветов Антонина Гаганова рассказала НСН, что на День святого Валентина мужчины покупают красные розы и конфеты, цена такого набора — примерно 1500 рублей.

