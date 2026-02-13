«Не купишь - разведется»: Как продавцы манипулируют гражданами 14 февраля
Алексей Койтов заявил в пресс-центре НСН, что у Дня всех влюбленных есть и негативный контекст, так как в этот период граждан вынуждают совершить покупки, манипулируя их семейным благополучием.
Предприниматели и бизнес часто используют 14 февраля как повод, чтобы вынудить граждан совершить какие-то часто необдуманные и дорогостоящие покупки. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
«Негативный контекст, который связан с 14 февраля, по мнению большого количества людей, это то, что его используют как повод сравнительно честного отъема денег у населения. Любой праздник – это действительно рост продаж и он, как правило, манипулятивный – мол, не угадаешь с подарком, там и до развода не далеко. Навязывается паттерн поведения, что надо что-то купить. Это все толкает нашего потребителя к неосознанным покупкам», - рассказал он.
Ранее ладелица салона цветов Антонина Гаганова рассказала НСН, что на День святого Валентина мужчины покупают красные розы и конфеты, цена такого набора — примерно 1500 рублей.
