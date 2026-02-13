Астролог дала советы, что дарить людям разных знаков зодиака
Тельцам и Девам на 14 февраля лучше подарить что-то для дома, а Близнецам и Весам больше всего понравится какой-нибудь мастер-класс, заявила в пресс-центре НСН Мария Ефремова.
Овнам, Львам и Стрельцам понравится яркий и вдохновляющий подарок на День всех влюбленных, а вот Телец, Дева и Козерог обрадуются практичному презенту. Об этом в пресс-центре НСН рассказала астролог Мария Ефремова.
«Людям огненных стихий (Овен, Лев, Стрелец) важно яркое проявление, подарок должен говорить: «Гори, развивайся!». Если говорить о людях, которые родились под земными знаками (Телец, Дева и Козерог), то им понравятся очень практичные подарки, которые можно применить. Им будет не сильно интересно полетать на воздушном шаре, а вот какая-то штучка для дома, которую можно точно использовать, будет очень кстати. Выбирая подарки для людей, рожденных под знаком воздуха (Близнецы, Весы и Водолей), важно следовать принципу «мне интересно, что ты думаешь, что ты про него расскажешь». Это может быть мастер-класс или выставка, чтобы потом можно было обсудить», - раскрыла она.
Ранее психолог Наталья Наумова призвала россиян не заставлять партнера праздновать День святого Валентина, если он не хочет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россию на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек
- Канцлера Германии обвинили в отказе от поддержки фермеров
- «Драть шкуру по-мужски»: Лукашенко раскритиковал стрельбы военных Белоруссии
- Безруков заявил, что не намерен бороться за пост ректора Школы-студии МХАТ
- Врачи и программисты: Кто в России трудится на двух работах
- Астролог дала советы, что дарить людям разных знаков зодиака
- Объявлен состав украинской делегации на переговорах в Женеве
- Немецкий политолог оценил шансы раскола ЕС из-за разногласий Мерца и Макрона
- Набиуллина заявила об отсутствии влияния «эффекта Долиной» на рынок жилья
- «Не купишь - разведется»: Как продавцы манипулируют гражданами 14 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru