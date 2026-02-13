«Людям огненных стихий (Овен, Лев, Стрелец) важно яркое проявление, подарок должен говорить: «Гори, развивайся!». Если говорить о людях, которые родились под земными знаками (Телец, Дева и Козерог), то им понравятся очень практичные подарки, которые можно применить. Им будет не сильно интересно полетать на воздушном шаре, а вот какая-то штучка для дома, которую можно точно использовать, будет очень кстати. Выбирая подарки для людей, рожденных под знаком воздуха (Близнецы, Весы и Водолей), важно следовать принципу «мне интересно, что ты думаешь, что ты про него расскажешь». Это может быть мастер-класс или выставка, чтобы потом можно было обсудить», - раскрыла она.

Ранее психолог Наталья Наумова призвала россиян не заставлять партнера праздновать День святого Валентина, если он не хочет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

