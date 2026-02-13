Путину подарили икону Божией Матери «Целительница»
Глава фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко подарил президенту РФ Владимиру Путину икону Божией Матери «Целительница». Об этом сообщает RT.
В ходе встречи с главой государства он отметил, что подарок - это «благодарность от родителей и детей за создание фонда».
«Икона исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы, с XVII века почиталась как чудотворная», - добавил Ткаченко.
Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил протоиерея за подарок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Путину картину с пейзажами Валаама, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
