Путину подарили икону Божией Матери «Целительница»

Глава фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко подарил президенту РФ Владимиру Путину икону Божией Матери «Целительница». Об этом сообщает RT.

Лукашенко рассказал, что Господь исполнил его просьбу

В ходе встречи с главой государства он отметил, что подарок - это «благодарность от родителей и детей за создание фонда».

«Икона исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы, с XVII века почиталась как чудотворная», - добавил Ткаченко.

Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил протоиерея за подарок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Путину картину с пейзажами Валаама, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:ПодарокРусская Православная ЦерковьВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры