«Вопрос о том, создавать ли еврооблигации, общий механизм долгов стоит на повестке дня еще со времен Меркель и Саркози. Тогда Франция поддерживала появление в Европе «общего кошелька» и общих долгов, социальной системы. Богатые будут помогать бедным странам. Германия принципиально, при поддержке скандинавских стран, выступала против. Немцы считают - пусть у каждого государства остается свой национальный бюджет, из которого можно вкладываться в ЕС. Никаких общих долгов, поскольку это подразумевает коллективную ответственность, что заставит Берлин платить по более высоким ставкам за заемщиков с низким кредитным рейтингом. Мерц не сможет «продать» налогоплательщику, что он должен раскошеливаться за Италию, Грецию, другие страны Южной Европы», - пояснил собеседник НСН.

Как отмечает La Repubblica, текущий план Мерца состоит, помимо приостановки выпуска еврооблигаций, в создании системы европейской обороны на основе армий отдельных стран.

«Во втором вопросе Особенных разногласий нет, в ЕС есть понимание, что нужно создавать свой собственный военно-промышленный комплекс. Каждая страна должна платить в общий котел, даже Венгрия, которая выступает против военной помощи Украине, не против вооружения самой Европы. Уже пришло понимание у европейцев, что они слишком зависели от американского оружия, от готовности США защищать или нет её. Сейчас срочно нужно всё менять. Однако проблема - откуда взять на это деньги. Всё ложится на плечи Германии, но она хочет быть политическим лидером Евросоюза, поэтому, похоже, готова взять на себя главную ношу в этом вопросе», - пояснил политолог.