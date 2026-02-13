Немецкий политолог оценил шансы раскола ЕС из-за разногласий Мерца и Макрона
России на руку разногласия внутри Евросоюза в перспективе возможной нормализации отношений с отдельными странами, объяснил НСН Александр Рар.
России выгодны разногласия внутри Евросоюза, которые могут привести к его расколу, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Разногласия канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона по ключевым вопросам европейской политики, грозит Евросоюзу расколом. Такую оценку в аналитическом материале дала газета La Repubblica. Среди ключевых спорных тем издание назвало вопрос выпуска еврооблигаций. Кроме того, неудачную попытку экспроприации активов РФ, вместо которой была согласована помощь Киеву на €90 млрд, Мерц счел ловушкой, в которую его завели Макрон и глава Совета ЕС Антониу Кошта. Канцлеру ФРГ также не понравилось, что Макрон выступил против соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR).
«Вопрос о том, создавать ли еврооблигации, общий механизм долгов стоит на повестке дня еще со времен Меркель и Саркози. Тогда Франция поддерживала появление в Европе «общего кошелька» и общих долгов, социальной системы. Богатые будут помогать бедным странам. Германия принципиально, при поддержке скандинавских стран, выступала против. Немцы считают - пусть у каждого государства остается свой национальный бюджет, из которого можно вкладываться в ЕС. Никаких общих долгов, поскольку это подразумевает коллективную ответственность, что заставит Берлин платить по более высоким ставкам за заемщиков с низким кредитным рейтингом. Мерц не сможет «продать» налогоплательщику, что он должен раскошеливаться за Италию, Грецию, другие страны Южной Европы», - пояснил собеседник НСН.
Как отмечает La Repubblica, текущий план Мерца состоит, помимо приостановки выпуска еврооблигаций, в создании системы европейской обороны на основе армий отдельных стран.
«Во втором вопросе Особенных разногласий нет, в ЕС есть понимание, что нужно создавать свой собственный военно-промышленный комплекс. Каждая страна должна платить в общий котел, даже Венгрия, которая выступает против военной помощи Украине, не против вооружения самой Европы. Уже пришло понимание у европейцев, что они слишком зависели от американского оружия, от готовности США защищать или нет её. Сейчас срочно нужно всё менять. Однако проблема - откуда взять на это деньги. Всё ложится на плечи Германии, но она хочет быть политическим лидером Евросоюза, поэтому, похоже, готова взять на себя главную ношу в этом вопросе», - пояснил политолог.
При этом, по его оценке, Россию больше устроит расколотая Европа.
«Думаю, Кремль тактически определил для себя, что ему не выгоден сплоченный Евросоюз, который будет действовать сообща против российских интересов. Москва рассчитывает, что ей удобнее будет в будущем вести переговоры или даже создавать союзнические отношения с отдельными странами, с которыми традиционно до спецоперации были нормальные, даже хорошие отношения. Это Венгрия, Германия, Италия, может, даже Франция. Сейчас есть страны, которые всему этому мешают, в первую очередь, Польша, балтийские государства. Именно их позиция сейчас превалирует на саммитах ЕС. Это не в интересах, конечно, России, которая потенциально хотела бы нормализовать отношения с Европой», - заключил Александр Рар.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что Россия - европейская страна и крупнейший сосед ФРГ.
