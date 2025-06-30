Без ремонта и метро: Стоимость квартир в Москве стартует от 7 миллионов рублей
Квартиры, стоимостью до пяти миллионов рублей, можно найти только в Подмосковье, заявили НСН Олег Бендриков и Константин Барсуков.
В столице минимальная стоимость квартиры начинается от 7,2 миллиона рублей, наличие метро рядом добавляет к стоимости еще минимум миллион, заявил НСН эксперт в сфере недвижимости Олег Бендриков.
Продолжающийся рост цен на недвижимость приводит к вымыванию с рынка недорогих и готовых к заселению квартир стоимостью до 5 млн руб. В первом квартале 2025 года доля сделок с таким жильем снизилась до 63,1% по всей России и до 5,5% в Москве, где средние цены лотов уже превысили 15 млн руб. В ближайшей перспективе тенденция на сокращение доступных по цене квартир будет усиливаться, пишет «Коммерсант». Бендриков рассказал, какая ситуация с ценами в столичном регионе.
«Варианты такие есть в области. Но если говорим про новые комплексы, которые построены за последние десять лет, это за десять километров от Москвы. До пяти миллионов есть и старый фонд ближе к Москве, это однушка и совсем старый дом. В Москве за такую цену можно купить только какую-то долю. В столице минимальная стоимость начинается от 7,2 миллиона за однокомнатную квартиру в пределах 31-32 «квадратов». Это будут панельные девятиэтажки. Конечно, это будет квартира под ремонт и не в пешей доступности от метро. Если говорим про пеший доступ к метро, цены начинаются от восьми с половиной миллионов. Новая Москва не всегда дешевле, иногда там стоимость даже выше. Внутри МКАД самые доступные районы – Марьино, Люблино, Бирюлево, Выхино и Шоссе энтузиастов», - рассказал он.
Со своей стороны, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков также добавил, что в Москве не осталось вариантов за пять миллионов рублей.
«В Подмосковье такие варианты – до пяти миллионов – еще остались, область большая. Что касается цен в Москве, восток всегда дешевле, запад дороже, центр – самый дорогой. Среднюю цену назвать сложно, все зависит от типа домов, от района. Даже в рамках одного района цена может критично отличаться. В Москве до пяти миллионов можно купить комнату, студию вряд ли, в Новой Москве можно поискать что-то небольшое за такую цену», - пояснил собеседник НСН.
Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила НСН, что стоимость аренды квартиры может быть абсолютно разной, так как на цену влияют множество факторов, вплоть до наличия матраса.
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