«Варианты такие есть в области. Но если говорим про новые комплексы, которые построены за последние десять лет, это за десять километров от Москвы. До пяти миллионов есть и старый фонд ближе к Москве, это однушка и совсем старый дом. В Москве за такую цену можно купить только какую-то долю. В столице минимальная стоимость начинается от 7,2 миллиона за однокомнатную квартиру в пределах 31-32 «квадратов». Это будут панельные девятиэтажки. Конечно, это будет квартира под ремонт и не в пешей доступности от метро. Если говорим про пеший доступ к метро, цены начинаются от восьми с половиной миллионов. Новая Москва не всегда дешевле, иногда там стоимость даже выше. Внутри МКАД самые доступные районы – Марьино, Люблино, Бирюлево, Выхино и Шоссе энтузиастов», - рассказал он.

Со своей стороны, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков также добавил, что в Москве не осталось вариантов за пять миллионов рублей.

«В Подмосковье такие варианты – до пяти миллионов – еще остались, область большая. Что касается цен в Москве, восток всегда дешевле, запад дороже, центр – самый дорогой. Среднюю цену назвать сложно, все зависит от типа домов, от района. Даже в рамках одного района цена может критично отличаться. В Москве до пяти миллионов можно купить комнату, студию вряд ли, в Новой Москве можно поискать что-то небольшое за такую цену», - пояснил собеседник НСН.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила НСН, что стоимость аренды квартиры может быть абсолютно разной, так как на цену влияют множество факторов, вплоть до наличия матраса.

